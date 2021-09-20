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Bomba araştırma! Hangi aşı Delta varyantından ne kadar koruyor?

Bomba araştırma! Hangi aşı Delta varyantından ne kadar koruyor?

Delta varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs aşısı ile ilgili dünyanın umutla beklediği sonuçlar geldi. Ülkemizde de kullanılan koronavirüs aşısı için sonuçlar açıklandı.

Bomba araştırma! Hangi aşı Delta varyantından ne kadar koruyor?

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Bomba araştırma! Hangi aşı Delta varyantından ne kadar koruyor?

Özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu.

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Bomba araştırma! Hangi aşı Delta varyantından ne kadar koruyor?

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

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Bomba araştırma! Hangi aşı Delta varyantından ne kadar koruyor?

O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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