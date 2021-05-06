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Bomba araştırma! BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar veriyor mu?

Bomba araştırma! BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar veriyor mu?

Covid-19 aşılarının spermlere zarar verdiği spekülasyonları sık sık dile getirilirken İsrail’de konu ile ilgili bir araştırma yayınlandı. Dünyada Covid-19 aşılarının spermlere etkisi ile ilgili yapılan ilk araştırmada bilim insanları, BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısının spermlere zarar vermediğini açıkladı.

Bomba araştırma! BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar veriyor mu?

Covid-19 aşılarının özellikle mRNA tabanlı aşıların erkeklerin doğurganlığını etkilediği üzerine dönen spekülasyonlar uzun süredir devam ediyordu.

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Bomba araştırma! BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar veriyor mu?

İsrail’de yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının spermleri etkilemediği açıklandı.

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Bomba araştırma! BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar veriyor mu?

NTV'de yer alan habere göre yzaklaşık 1 ay önce ikinci doz aşısını olmuş 43 erkek üzerinde yapılan araştırmada kişilerin sperm örnekleri incelendi.

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Bomba araştırma! BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar veriyor mu?

Araştırmayı gerçekleştiren Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki ekip, erkek spermlerinin hacminde, konsantrasyonunda veya hareketliliğinde herhangi bir anormallik bulunmadığını bildirdi. 

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