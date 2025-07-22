Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı! İstediği bölüm başı ücretine bakın
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in 7. sezonda olması beklenmiyor. Başrol Burak Özçivit ve yapımcı arasında 'maaş' anlaşmazlığı yaşandı. Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL'lik talebi fazla bulundu.
2019 yılında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman dizisinin başrol karakterine hayat veren Burak Özçivit, gelecek sezon görüşmelerinde yapım şirketinden bölüm başına 4 milyon TL ücret talep etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film tarafından 6 sezondur sürdürülen projede taraflar yol ayrımına gelmiş durumda.
Özçivit'in ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iki taraf da birbirini sosyal medyada takipten çıkarken, kulis bilgilerine göre yeni sezonda yayın hayatına devam edecek dizide Özçivit kadroda olmayacak.
Ayrılıkla birlikte dizinin senaryosunda değişikliğe gidilmesi ve yeni bir karakterle birlikte Osman Bey'in yaşlılık haline yer verilmesi bekleniyor.