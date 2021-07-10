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Bolu'da tartıştığı komşusunu silahla öldürdü eşini ağır yaraladı

Bolu'da tartıştığı komşusunu silahla öldürdü eşini ağır yaraladı

Bolu’nun Taşkesi beldesinde 2 katlı apartmanın alt katında yaşayan komşusuyla eve giriş yolu konusunda tartışan Tevhid Ş., silahla vurduğu Nazım Ok’u öldürürken eşini de ağır yaraladı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Taşkesti beldesi Okçular Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 katlı apartmanın sahibi olan ve üst katta yaşayan Tevhid Ş., apartmanın 1’inci katını 3 yıl önce Nazım Ok’a sattı. Tevhid Ş. ile Nazım Ok arasında bir süre sonra apartmana giriş yolu konusunda tartışma yaşanmaya başladı.

Postaneden emekli olan ve kahvehane işleten Nazım Ok, işyerinde olduğu sırada Tevhid Ş. ile Nazım Ok’un eşi Ziyafer Ok tartıştı. Ziyafer Ok yaşanan tartışmanın ardından durumu eşine haber verdi. İşyerinden çıkarak evine giden Nazım Ok ile eşi Ziyafer Ok, üst komşusunun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan çift kanlar içinde yerde kalırken, silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından vurulan Nazım Ok’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan Ziyafer Ok ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazım Ok’un cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Komşusunu öldüren ve eşini ağır yaralayan Tevhid Ş., olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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