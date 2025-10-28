BIST 10.871
Bolu'da tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Taşkesti beldesinin Karamurat köyünde eşi tarafından vurularak öldürülen Hilal B’nin cenazesi yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenaze, Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Sürmeli Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, eşini vurarak öldüren Engin B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

- Olay

Taşkesti beldesi Karamurat köyünde yaşayan Hilal B. (28) tartıştığı eşi Engin B'nin (35), av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan Engin B. ise bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu.

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alınmıştı.

