Bolu'da sudan zehirlenen çocuklardan haber var! HÜS saptanmış diyalize bağlanmışlardı

Beyin ve kalp tutulumu görülen hastalar oldu

Prof. Dr. Kendirli, "Şu anda 26 gündür hastanede izlediğimiz hastalarımız var. Hastaların yoğun bakım süreçleri 5-7 gün arasında sürdü. Sonrasında Çocuk Nefroloji Servisinde izlemleri devam etti. Genel durumları iyi olduğu için aralıklı diyalizle tedaviye devam ediyoruz." diye konuştu.

Hastalardan birinde beyni etkileyen santral sinir sistemi tutulumunun görüldüğünü ve ona ayrı bir tedavi uygulandığını aktaran Kendirli, "Ayrıca hastalarımızın bir kısmında Hemolotik Üremik Sendrom'da çok sık görülmeyen ama olduğunu bildiğimiz kalp tutulumu söz konusuydu. Şu anda hastalarımızda hiçbir sorun olmadığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bu süreçte çocuk nefroloji, çocuk yoğun bakım ve diyaliz servislerindeki doktor ve sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle bu süreci yönettiğinin altını çizen Kendirli, "Çocuklarımızın şu an genel durumları iyi, hastalarımızın tamamı diyalizden kurtuldu. 2'si taburcu olmak üzere, diğerlerinin de iyileşme süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz. Yaşları 3-15 arasındaydı, çok şükür sekel kalmadan iyileşiyorlar." dedi.