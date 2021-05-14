Bolu'da ormanda yürüyüşe çıkan genç kız kayboldu kimlik sorgulaması ele verdi
BOLU'da genç kız, 7 arkadaşıyla birlikte yayla evine çıkıp alkol aldı. Sabah olduğunda yürüyüşe çıkan Ece E., ormanda yaşadığı korku sonrası yaralandı. Kayıp arama çalışmalarıyla bulunan Ece'nin kimlik sorgulamasında kural tanımazlığı ortaya çıktı...
Bolu’da annesiyle birlikte yaşayan Ece E. (22), dün akşam saatlerinde 7 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için Çakmaklar yaylası mevkiinde bulunan bir yayla evine gitti.
Korkudan...: Gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ece E., sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Ece E. yürüyüş yaptığı sırada karşısına çıkan yılandan korkarak yol kenarındaki ormanlık alan doğru koştuğu sırada düşüp, metrelerce yuvarlandı.
Ayağından yaralanan ve güçlükle yürüyebilen genç kız, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tam olarak anlatamayan Ece E.’nin telefonunun şarjının bitmesi sebebiyle ekipler genç kıza bir daha ulaşamadı.
Ece E.’nin telefonunun son sinyal verdiği bölgede AFAD, polis ve jandarma ekipleri geniş bir çalışma başlattı.