Bolu'da Melek Sinem'le duvarlar renkleniyor Show TV 'Çukur' eseri dikkatlerden kaçmadı
BOLU'da Melek Sinem Şen'in (23) evlere, duvarlara ve kafelere çizdiği konsept resimler ilgi görüyor. Resim öğretmenliğinden mezun olan gencin Show TV'de yayımlanan 'Çukur' dizisine yönelik yaptığı çalışma dikkat çekti.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu Melek Sinem Şen, kentteki kafeler, spor salonları, evlerin dış cephe ve iç duvarlarına özel çizimler yapıyor. Geç ressamın kaleminden çıkan eşsiz eserler görenlerin gözünü kamaştırıyor.
13 yaşında, kağıda çizerek başladığı resim sanatını duvarlara çizimler yaparak sürdüren Şen'in çalışmaları ilgi görüyor.
Bolu'nun tek kadın duvar boyama sanatçısı olan Şen, kendisine has bir çizim tarzı ile ildeki sokak ve mekan duvarlarına farklı bir hava katıyor.
4 yıldır duvarlara resimler çizdiğini belirten Melek Sinem Şen, "Resimle 10 yıldır uğraşıyorum. Duvar resimlerini de 4 yıldır yapıyorum. Daha çok müşteri odaklı çalışıyorum. Kafeler ve evlere yapıyorum. Ama farklı iş yerine de duvar boyama yapıyorum. Profesyonel olarak Bolu'da bu işi yapan yok. Daha çok üniversite öğrencileri ek iş olarak arada sırada yapıyorlar. Bolu'da ilgi görüyor." dedi.