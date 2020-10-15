Bolu'da Melek Sinem'le duvarlar renkleniyor Show TV 'Çukur' eseri dikkatlerden kaçmadı

4 yıldır duvarlara resimler çizdiğini belirten Melek Sinem Şen, "Resimle 10 yıldır uğraşıyorum. Duvar resimlerini de 4 yıldır yapıyorum. Daha çok müşteri odaklı çalışıyorum. Kafeler ve evlere yapıyorum. Ama farklı iş yerine de duvar boyama yapıyorum. Profesyonel olarak Bolu'da bu işi yapan yok. Daha çok üniversite öğrencileri ek iş olarak arada sırada yapıyorlar. Bolu'da ilgi görüyor." dedi.