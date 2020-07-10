Bolu'da endişeli durum! Balık ölümleri yaşanan göl yeşil renge döndü
BOLU'da geçen hafta balık ölümleri gerçekleşen Çatak Baraj Göleti’i bu hafta yeşil renge büründü. Arka arkay gelişen olaylar köyde yaşayan vatandaşları endişelendirdi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde daha önce balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti’nde meydana gelen alg patlaması sonrası göl yeşil örtüyle kaplandı. Göletin bulunduğu köyde yaşayan vatandaşlar durumdan endişeli.
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Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyü Çatak Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz aylarda toplu balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti’nde alg patlaması meydana geldi.
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Yaşanan olayın ardından gölün üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Balık ölümlerinin ardından alg patlamasıyla gölün üzerinin tamamen yeşil örtüyle kaplanması köylüleri tedirgin etti.
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Gölete gelen suyun bulunduğu yerde kendilerinin kullandığı şebeke suyu olduğunu söyleyen köylüler, yetkililerden araştırma yapılmasını istedi.
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