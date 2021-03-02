Bolu’da durum çok fena! Vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı

“İnsanlar bilinçsiz”

Vaka artışlarının insanların bilinçsizliğinden kaynaklandığını söyleyen Adem Şanlı, “Bolu’da biz vaka sayılarını bu kadar beklemiyorduk. Fakat dikkat edilmiyor. İnsanlar bilinçsiz. Sadece caddede kontrol ve denetimler var. Ara sokaklarda insanlar maskesiz geziyor. Haliyle bu da bizi korkutuyor. Bu bir hastalık ve affetmiyor” dedi.