Bolu'da bariyere çarpan lüks cipin sürücüsü yaralandı
BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen TIR'a çarptıktan sonra savrulan ve bariyerlere vurarak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
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Alınan bilgiye göre; Ankara istikametine seyreden Aslı D. yönetimindeki 34 ND 445 plakalı cip, orta şeritteki Şenel K. idaresindeki 67 ABA 150 plakalı TIR'a sürterek bariyere çarptı.
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Kazada sürücü, araç içerisinde sıkıştı.
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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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