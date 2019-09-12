Bolu'da amatör futbol kulübünde iğrenç olay! Antrenöre taciz dayağı...

BOLU'da, amatör kulüpte futbol oynayan erkek çocuklar, kendilerine cinsel içerikli mesajlar atan antrenörleri M.K.'ı parka çağırıp dövdüler. Çocukların, antrenörü itiraf ettirdikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine polis, M.K.'ı gözaltına aldı.

Bolu'da, amatör futbol kulübünün altyapısında antrenörlük yapan M.K., iddiaya göre, 12- 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attı. Bir süredir altyapıda futbol oynayan çocuklar, mesajları birbiriyle paylaştı.

Döverek itiraf ettirdiler

Böylece M.K.'nin, birden fazla çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Bir araya gelen çocuklar, M.K.'yi parka çağırdı. Burada antrenörü döven çocuklar, görüntü çekerek, M.K.'ye, kendilerine sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettirdiler.

Gözaltına alındı

Çocukların çektiği bu video, sosyal medyada paylaşılarak, kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine M.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.





