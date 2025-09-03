Otomobilin yakıt deposundan çıktı! Bolu'da 9 polis zehirlendi, valilik açıklama yaptı

"Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz."