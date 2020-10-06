Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten korkutan açıklama: Vakalar kontrol altına alınamıyor

Bolu Valisi Ümit, kentte salgınla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını belirterek, "İlimizdeki koronavirüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Onun için gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz.