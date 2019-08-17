Bolu TEM otoyolunda otomobil minibüsle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
BOLU’da, TEM Otoyolu’nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı olay yerindeki yaralılar çevredemi hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinden memleketine dönen Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıklarıa araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Kazada yaralanan 2’si çocuk 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.
TEM Otoyolu kapatıldı
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu’na savruldu. Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu’na yönlendirdi.