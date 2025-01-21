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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü 32 yaralı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü 32 yaralı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.

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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ali Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi. Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.

Ölenlerin bir kısmının üst katlardan atlama sonucu olduğu belirtiliyor.

Bu arada üst katlarda mahsur kalan tatilci olabileceği, can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi.

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