Bolu Dağı'nda ulaşım felç! Zincirsiz ticari araçlara geçit yok

İstanbul ve Ankara arasında en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde yapılan denetimlerde, kamyon, tır ile yolcu taşımacılığı yapan otobüs, midibüs ve minibüsler kontrol edildi.

Araçların kış lastikleri olup olmadığı ile diş derinliğini kontrol eden ekipler, sürücülere araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurup bulundurmadıklarını sordu.