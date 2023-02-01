BIST 4.876
DOLAR 18,81
EURO 20,50
ALTIN 1.165,66
HABER /  GÜNCEL

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Öte yandan İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Abone ol

Bolu Dağı Tüneli'nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı.

İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
E-devlet'ten yepyeni bir özellik daha! Artık o işlemler de yapılacak son güne dikkat
E-devlet'ten yepyeni bir özellik daha! Artık o işlemler de yapılacak son güne dikkat
Bugün değiştirildi! Şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu
Bugün değiştirildi! Şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu
Ayakkabı sektöründen yeni karar indirim oranı belli oldu bu ay itibariyle yansıyacak
Ayakkabı sektöründen yeni karar indirim oranı belli oldu bu ay itibariyle yansıyacak
Otomobil şarampole uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti
Babasının arabasını izinsiz alıp trafiğe çıktı 16 yaşındaki çocuk için sonu kötü bitti
Babasının arabasını izinsiz alıp trafiğe çıktı 16 yaşındaki çocuk için sonu kötü bitti
Gökyüzünde ışık saçan gizemli sarmal nesne! Ne olduğu ortaya çıktı...
Gökyüzünde ışık saçan gizemli sarmal nesne! Ne olduğu ortaya çıktı...
Bahçelievler’de vahşet! Çalıştığı evde doğurduğu bebeği camdan attı
Bahçelievler’de vahşet! Çalıştığı evde doğurduğu bebeği camdan attı
Bakan Akar'dan Kuzey Irak üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili açıklama
Bakan Akar'dan Kuzey Irak üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili açıklama
Azerbaycan'da 'casusluk' operasyonu; İran'la bağlantılı kişiler gözaltına alındı
Azerbaycan'da 'casusluk' operasyonu; İran'la bağlantılı kişiler gözaltına alındı
Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...
Kamu işçileri ve memurları yakından ilgilendiriyor! Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yı topa tuttu! AK Parti vekillerine 'Öyleyse maaşınız haram' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'yı topa tuttu! AK Parti vekillerine 'Öyleyse maaşınız haram' dedi
Emekli astsubay tatil için gittiği evinde ölü bulundu!
Emekli astsubay tatil için gittiği evinde ölü bulundu!