Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan sonrası son durum: Ne zaman açılacak?
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer bugün açılmasını planladıklarını açıkladı.
Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolda, Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini tamamladı.
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Ekipler yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışmasını sürdürüyor.
Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.