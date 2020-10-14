BIST 1.187
DOLAR 7,91
EURO 9,31
ALTIN 486,49
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü yapılacak çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışma 14 Kasım'a kadar sürecek.

Abone ol

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 32 gün süreyle ulaşım sağlanamayacak.

Otoyolun Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışmaları başladı.

Otoyolun Ankara yönü ile Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.

Araçlar D-100'e
Daha sonra otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar nedeniyle Bolu Dağı Düzce kesiminde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da genç kız internetten tanıştığı pilotun tecavüzüne uğradı
RTÜK'ten Devlet Bahçeli’ye yapılan hakarete ceza
Putin açıkladı! Rusya ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona'yı da tescil etti
İtiraf etti! 10 yılda 300'den fazla genç kadına 'zevk için' tecavüz ettim
Bir hafta sonra başladı! Koronavirüs ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Ali Koç açıkladı! İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi
ÖNCEKİ HABERLER
10 dakikada Check Up oyununa gelmeyin!
Sadakatsiz dizisi Derin kimdir kim oynuyor gerçek adı nedir?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlham Aliyev'e destek mektubu
Hatay'daki yangında mağdur olan vatandaşlardan PKK’ya tepki bunlar insan olamaz
İmamoğlu'ndan yasaklanan 'Kürtçe oyun' tepkisi: Türkçe oynanmış, şimdi Kürtçe; ne farkı var?
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi?
Yorumlar