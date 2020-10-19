Bölgede patlama da meydana geldi! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu

Ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam eden Ermenistan, Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef aldı.

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Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor.



Ermenistan ordusunun Terter’in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. DHA’ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Patlama da meydana geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.