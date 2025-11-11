BIST 10.789
HABER /  GÜNCEL

Bölge beşik gibi sallanıyorken Üşümezsoy'dan yeni açıklama! Yeni büyük bir deprem olur mu?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. 15 binden fazla artçının yaşandığı bölgede vatandaşlar "Yeni büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt ararken; Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan deprem fırtınasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'deki son depremler tüm gözleri bölgeye çevirdi. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ederken, vatandaşlar da endişeli.

YENİ BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Söz konusu depremin öncü depremler olup olmadığı merak edilirken "Balıkesir'de yeni büyük bir deprem olur mu?" sorusu akıllarda.

CNN Türk canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “deprem fırtınası” olarak tanımlanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sarsıntıların nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler verdi.

ÜŞÜMEZSOY: "ÇOK FAZLA DEPREM OLMASI..."Sık sık aynı bölgede yaşanan

depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olamayacağı sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

-Buradan şunu çıkarabiliyoruz: İki kavramı anlatmak istiyorum.

-Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez.

-Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini’de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi.

-Buna “deprem fırtınası” diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir.

