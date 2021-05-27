Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.’ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.