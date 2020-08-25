'Boğuluyoruz kurtarın!' Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri
GİRESUN'da 3'ü asker 8 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Akgün ailesinin son görüşmesi yürek yaktı. Davut Akgün ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün, sel sularına kapılmadan önce telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı.
GİRESUN'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte, 3'ü asker 8 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 8 kişi ise kayboldu.
Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.
O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi, sele kapılarak kayboldu. Hurdaya dönen otomobilleri ve bazı kıyafetleri 1 gün sonra dere yatağında bulunan ailenin son anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıp anne-baba ve kızları aranıyor
Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yaşayan ve Samsun'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun'a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı.