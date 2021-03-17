Boğazına ve çenesine saplandı! Haber Global spikeri Ekin Olcayto evinde gece kalkınca...
Ekranların sevilen ismi Haber Global spikeri Ekin Olcayto, evinde geçirdiği kazada ölümden döndü.
Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikeri Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 46 yaşındaki Olcayto'nun ölümden döndüğü kazanın detayları ortaya çıktı.
118
Olcayto, dün gece saatlerinde su içmek için yatağından kalktı.
218
Tansiyonu düşen ve göze kararan Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü.
318
Seramik mama kabının kırılan parçaları Ekin Olcayto’nun boğazına ve çenesine girdi.
418