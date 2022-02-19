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Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kampüs Boğaziçi'ne devredildi

Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kampüs Boğaziçi'ne devredildi

Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanı Boğaziçi Üniversitesi'ne devredildilmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanının, mevcut kampüslerine ek olarak üniversitelerine tahsis edildiğini bildirdi.

İnci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beykoz İlçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan kampüs alanının toplamda 122 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz alana sahip olduğunu belirterek, halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimlerin Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımlarına devredileceğini kaydetti.

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