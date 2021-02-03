Boğaziçi protestolarındaki 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

30'u tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi!

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmir'de gösteri yapan aralarında haklarında terör kaydı bulunan 39 kişinin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz olarak toplanan grup, polis ekiplerinin dağılmaları yönündeki duyuruları dinlemedi. Polise mukavemet gösteren ve çevreye zarar veren gruba müdahale eden polis ekipleri 51 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 39 kişinin haklarında daha önce terör kaydının bulunduğu öğrenildi.