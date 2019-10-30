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Boğazda Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor İmamoğlu'nun da yetkisi kalkacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından hazırlanan İBB ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son vermeyi planlayan kanun teklifine göre, Boğaziçi Başkanlığı kurulması öngörülüyor. 2 kuruldan oluşacak yapının üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan atayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik sürpriz bir kanun teklifi taslağı hazırladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son veren taslak düzenlemeye göre boğazlarda artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, görüşe açılan teklif taslağına göre İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında halen yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak. Böylece kurullardaki bakanların, idare heyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri de sıfırlanmış olacak.

3 kurum kaldırılacak 

Yeni düzenlemeyle kaldırılan 3 kurumun yerine Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek. Olağanüstü yetkilerle donatılacak olan Boğaziçi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, merkezi İstanbul'da, kamu tüzel kişiliğini sahip özel bütçeli bir kurum olacak. Başkanlık, kısa süre içerisinde 160 memur ve 50 işçiyi işe alıp faaliyetlerine başlayacak. Başkan ve 3 yardımcısını Cumhurbaşkanı atayacak.

11 üyeden oluşacak 2 ayrı kurul

11 üyeden oluşacak 2 ayrı kurulun üyeleri de yine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Yeni kurulacak başkanlık, boğazlarda parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk gibi kritik yetkilerle donatılacak. Başkanlık, Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları ile bakanlık boğazlardaki yapılaşma, imar düzenlemeleri, yıkım, kentsel dönüşüm ve denetim gibi her konuda yetki kullanıp uygulatacak.

İmamoğlu'nun tepkisi ne olacak?

Öte yandan 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu çalışmaya ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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