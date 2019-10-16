Bodrum'daki kaçak yapılarla ile ilgili skandal karar! Mahkeme kararıyla durduruldu
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanın Murat Kurum kaçak yapılarla mücadelesi kapsamında Bodrum’daki en çok konuşulan inşaatlardan olan Varyap’ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı kararını mahkeme skandal bir kararla durdurdu.
Muğla 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek amacıyla çalışmalara başladı. İdare Mahkemesi, Bodrum’da yıkım işleminin yapıldığı VARYAP’ın projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum’da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı.
Yıkım durduruldu
Yalıkavak Mahallesi'ndeki 4 katlı binaları ile en çok tepki çeken projelerden biri olan VARYAP projesi, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkım işlemlerini durdurdu. Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken, yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü.
Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaatı devam eden Varyap yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu.