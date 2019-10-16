Bodrum'daki kaçak yapılarla ile ilgili skandal karar! Mahkeme kararıyla durduruldu

Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaatı devam eden Varyap yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu.