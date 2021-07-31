BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24

Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu

Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu

Tatil cenneti Bodrum'damakilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti.

111
Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

211
Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

311
Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu

Yerleşim alanına 150 metre uzakta

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

411