Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 150 metre uzaklıkta patlama sesi duyuldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Tatil cenneti Bodrum'damakilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti.
Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerleşim alanına 150 metre uzakta
Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.