Bodrum'da yeni yangın! Evler ve oteller boşaltılıyor üst üste anonslar yapılıyor

Tatil cenneti Bodrum'damakilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi’ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı. Belediyeden gereksiz yere trafiğe çıkmayın anonsları yapılıyor.