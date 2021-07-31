Bodrum'da yeni yangın! Evler ve oteller boşaltılıyor üst üste anonslar yapılıyor
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Yangın ev ve otelleri tehdit etmeye balayınca bölgenin boşaltılması için üst üste anonslar yapılıyor.
Tatil cenneti Bodrum'damakilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi’ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı. Belediyeden gereksiz yere trafiğe çıkmayın anonsları yapılıyor.
Bodrum şehir merkezini tehdit eden yangın, Kumbahçe Mahallesi’nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Evleri ve otelleri tehdit ediyor
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, alevlere helikopter ile de müdahale ediliyor. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edecek boyuta ulaştı.
Otel ve evler boşaltılıyor
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.