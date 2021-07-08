Bodrum'da ünlü restoranda 50 tl'lik lahmacundan sonra bin liraya su: 26 bin lira hesap!

'Ne yenilip içilmiş olabilir de 26 bin lira tutabilir'

Tatil denilince ilk akla gelen, hem yurtiçinde hem yurtdışından gelen yabancıların bir numaralı gözdesi olan Bodrum'da fiyatlar aldı başını gidiyor. Yaz aylarında yüksek sezonda özellikle fiyatların kabardığı Bodrum'da bu yaz yine 'yok artık' dedirtecek bir 'adisyon' sosyal medyada elden ele dolaşıyor. Özellikle ünlülerin tercih etmesiyle ün salan ve pahalı fiyatlarıyla bilinen bir restoran, 'pahalının da pahalısı' denilecek bir hesap çıkardı. 26 bin liralık fiş kesti! Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum Göltürkbükü'nde işletilen bu restoran hakkında sosyal medya kullanıcıları 'Ne yenilip içilmiş olabilir de 26 bin lira tutabilir' yorumu yaptı.