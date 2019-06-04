Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler

Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler

Bayram tatilinde adım atacak yer kalmayan Bodrum'da sahiller dolarken, trafik de aşırı yoğunluktan tıkandı.

Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler - Sayfa 1

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti.

19
Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler - Sayfa 2

Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. 
Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti. 

29
Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler - Sayfa 3

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu.

39
Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler - Sayfa 4

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu. 

49