Bodrum’da trafik işkencesi! O kısa mesafeyi bakın kaç dakikada geçebildiler
Bayram tatilinde adım atacak yer kalmayan Bodrum'da sahiller dolarken, trafik de aşırı yoğunluktan tıkandı.
Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti.
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Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.
Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti.
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Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu.
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İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu.
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