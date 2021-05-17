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Bodrum'da tatil keyfi Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

Bodrum'da tatil keyfi Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

BODRUM'da tatilin keyfini çıkaran Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in eğlenceli dakikaları kameralara yansıdı.

Bodrum'da tatil keyfi Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

Selin İmer uğruna çocuğunun annesiyle yollarını ayıran Mustafa Ceceli, 2017 yılında İmer'le evlenmişti, İkili, şimdilerde ise tatilin keyfini çıkarıyor.

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Bodrum'da tatil keyfi Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

Mustafa Ceceli ve Selim İmer çifti, Bodrum tatilinde romantik anlar yaşadı. Aşka gelen Mustafa Ceceli önce eşini kucağına alarak denize atmaya çalıştı sonra da gönlünü almak için dudağından öptü.

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Bodrum'da tatil keyfi Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

Suyun serin olmasından dolayı denize girmekte zorlanan şarkıcı, eşini denize girmeye ikna etmeye çalıştı. Ceceli, o esnada kendisinden kaçmaya çalışan İmer'i kucağına aldı ve eşini suya atmaya çalıştı. 

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Bodrum'da tatil keyfi Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu

İkilinin şakalaştığı anlar da objektiflere yansıdı. Ceceli, yaptığı şakadan sonra eşinin gönlünü öperek aldı.

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