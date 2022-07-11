Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci şekilde can verdi! 12 metre yüzüne ortaya çıktı

Turizm cenneti Bodrum'dan sürat teknesi faciası. Bodrum'da kayalıklara çarpan sürat teknesinde bulunan ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızları hafif yaralı olarak kurtuldu ve 12 metre yüzerek kurtuldu. Kazanın ise işadamı ile eşi ve kızınınsürat teknesiyle açıkta demirli yatlarına dönerken meydana geldiği anlaşıldı.