Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci şekilde can verdi! 12 metre yüzüne ortaya çıktı
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan teknede bulunan ünlü iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala kazada hayatını kaybederken, 12 yaşında ki kızları Mina ise hafif şekilde yaralandı. Mina'nın 12 metre yüzerek kıyıya yaklaşması üzerine feci kaza ortaya çıktı.
Turizm cenneti Bodrum'dan sürat teknesi faciası. Bodrum'da kayalıklara çarpan sürat teknesinde bulunan ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızları hafif yaralı olarak kurtuldu ve 12 metre yüzerek kurtuldu. Kazanın ise işadamı ile eşi ve kızınınsürat teknesiyle açıkta demirli yatlarına dönerken meydana geldiği anlaşıldı.
Feci kaza dün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde yaşandı. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, 12 yaşındaki kızları Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.