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Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci ekilde can verdi

Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci ekilde can verdi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan teknede bulunan ünlü iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala kazada hayatını kaybederken, 12 yaşında ki kızları Mina ise hafif şekilde yaralandı.

Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci ekilde can verdi

Turizm cenneti Bodrum'dan sürat teknesi faciası. Bodrum'da kayalıklara çarpan sürat teknesinde bulunan ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızları hafif yaralanı. Kaza, Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. 

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Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci ekilde can verdi

Sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı. 

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Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci ekilde can verdi

Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı.

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Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci ekilde can verdi

Mina’yı yakınında bulunan bir otelin su sporlar personeli kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

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