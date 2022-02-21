Bodrum'da saplantılı tacizci dehşeti! 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen şahıs, genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.