Bodrum'da sahilde erkek erkeğe ilişkiye girdiler! Dolandırıcılar o görüntülerle dolandırdı

Hazırladıkları haber ve fotoğrafları kurdukları sistem içerisinde yüzlerce kez paylaşılmasını sağlayan şebeke üyeleri daha sonra kişisel bilgileri ve resimlerine yer verdikleri kişilerle iletişime geçerek, para karşılığında fotoğraf ve bilgilerin silinebileceğini ifade etti. Şebekenin kurduğu tuzağa düşmeyen A.K., yaşanan olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayette bulundu.