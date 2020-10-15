Bodrum'da sahilde erkek erkeğe ilişkiye girdiler! Dolandırıcılar o görüntülerle dolandırdı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisine ait fotoğrafların montajlanarak uygunsuz bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. ÇEtenin, Bodrum'da geçen günlerde kamuoyuna yansıyan sapık ilişkinin fotoğrafları üzerine montaj yaparak vatandaşları tehdit ve şantajla dolandırdığı ortaya çıktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Haremtan Koyu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve gündüz vakti erkek erkeğe cinsel ilişkiye girilen hayasız görüntülerin basına yansıyıp haber olmasının ardından ortaya ilginç dolandırıcılık olayları çıkmaya başladı. Yayınlanan haberlerdeki fotoğraflarda ve metinde değişiklik yaparak yeniden paylaşan şebeke, fotoğraf ve bilgilerini kullandıkları kişiye, daha sonra iletişime geçerek para karşılığında paylaşımları kaldırabileceklerini ifade etti. Tuzağa düşmeyen Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan mağdur vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bodrum'da yaşanan iğrenç olayın ardından, yayınlanan haberi ve haberin görsellerini dijital ortamda değiştirerek olayla alakası olmayan şahısların isimlerini ve resimlerini kullanıp, sosyal medyadan haberi yayınlayan bir şebeke ortaya çıktı.
Hazırladıkları haber ve fotoğrafları kurdukları sistem içerisinde yüzlerce kez paylaşılmasını sağlayan şebeke üyeleri daha sonra kişisel bilgileri ve resimlerine yer verdikleri kişilerle iletişime geçerek, para karşılığında fotoğraf ve bilgilerin silinebileceğini ifade etti. Şebekenin kurduğu tuzağa düşmeyen A.K., yaşanan olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayette bulundu.
Karşısındaki kişilerin aslı olmayan iddialar ve görüntülerle kamuoyunda kendisini çok zor duruma düşürdüğünü belirten A.K., başından geçenleri şöyle anlattı: