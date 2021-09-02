Bodrum'da orman yangını geniş bir alana yayıldı! Vatandaşlar da seferber oldu

Vatandaşlar da destek veriyor

Bodrum’da geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almayı şiddetli rüzgar önledi. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kendi araçları ile yangın bölgesine gelen vatandaşlar, ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerle birlikte canla başla mücadele verdi.