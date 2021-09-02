Bodrum'da orman yangını geniş bir alana yayıldı! Vatandaşlar da seferber oldu
MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlar rüzgarın etkisiyle giderek büyürken karadan ve havadan müdahale sonrası iki yangın da söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlarına 3 Uçak 12 helikopter ile müdahale ediliyor. Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar ile etkisini arttırırken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor. Bodrum Belediyesi'nden "Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan aralıksız müdahalemiz sürüyor. Ekiplerin işini zorlaştırmamak adına lütfen acil durumlar dışında trafiğe çıkmayınız ve bölgede trafik yoğunluğu oluşturmayınız" uyarısı geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla, Milas ve Bodrum’da çıkan orman yangınlarına 3 Uçak 12 helikopter ile müdahale ediyoruz" denildi. Milas'taki yangına 1 dozer 10 arazözle, Bodrum'da ise 1 dozer 15 arazözle de karadan müdahale yapıldı.
Vatandaşlar da destek veriyor
Bodrum’da geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almayı şiddetli rüzgar önledi. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kendi araçları ile yangın bölgesine gelen vatandaşlar, ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerle birlikte canla başla mücadele verdi.