Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne

Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne

Yaz aylarının gelmesiyle Bodrum'a akın eden ünlüler, popüler tatil beldesinin pahalılığından dert yanmaya başladı. O ünlülerden biride İvana Sert!

Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne - Sayfa 1

Yaz aylarında on binlerce kişinin tercihi olan Bodrum'daki fiyatlar hem turistleri hem de yerlileri çileden çıkartıyor

Geçtiğimiz yıllarda lahmacun fiyatlarının 100 liraya kadar çıktığı Bodrum'da, ücretler yine el yakıyor.

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Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne - Sayfa 2

Bu durumdan sadece vatandaş değil magazin camiasının zenginleri de muzdarip

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Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne - Sayfa 3

Fiyatı dudak uçuklattı:

Yüksek fiyatlardanın son mağdur da İvana Sert oldu.

Oğlu Ateş ile bir restorana giren Sert, küçük porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesine 800 TL ödedi.

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Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne - Sayfa 4

Ağlayasım geldi!!

Gelen hesap karşısında şaşkına dönen Sert, "Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam" ifadelerini kullandı

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