Bodrum'da İvana Sert'i çıldırttılar Sebebi ise bakın ne
Yaz aylarının gelmesiyle Bodrum'a akın eden ünlüler, popüler tatil beldesinin pahalılığından dert yanmaya başladı. O ünlülerden biride İvana Sert!
Yaz aylarında on binlerce kişinin tercihi olan Bodrum'daki fiyatlar hem turistleri hem de yerlileri çileden çıkartıyor
Geçtiğimiz yıllarda lahmacun fiyatlarının 100 liraya kadar çıktığı Bodrum'da, ücretler yine el yakıyor.
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Bu durumdan sadece vatandaş değil magazin camiasının zenginleri de muzdarip
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Fiyatı dudak uçuklattı:
Yüksek fiyatlardanın son mağdur da İvana Sert oldu.
Oğlu Ateş ile bir restorana giren Sert, küçük porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesine 800 TL ödedi.
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Ağlayasım geldi!!
Gelen hesap karşısında şaşkına dönen Sert, "Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam" ifadelerini kullandı
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