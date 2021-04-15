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Bodrum'da istenmeyen kişi oldu Mustafa Üstündağ kendisini bakın nasıl savundu

Bodrum'da istenmeyen kişi oldu Mustafa Üstündağ kendisini bakın nasıl savundu

BODRUM'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşanları ilk kez anlattı. Bodrumlular Mustafa Üstündağ'ı istenmeyen adam ilan etti.

Bodrum'da istenmeyen kişi oldu Mustafa Üstündağ kendisini bakın nasıl savundu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. 

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Bodrum'da istenmeyen kişi oldu Mustafa Üstündağ kendisini bakın nasıl savundu

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İşte olay anına dair görüntüler (Tıkla-izle)

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Bodrum'da istenmeyen kişi oldu Mustafa Üstündağ kendisini bakın nasıl savundu

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:

"Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. BeniRalli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler.''

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Bodrum'da istenmeyen kişi oldu Mustafa Üstündağ kendisini bakın nasıl savundu

''Ben, kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik. Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi."

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