Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:

"Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. BeniRalli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler.''