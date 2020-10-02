BIST 1.147
DOLAR 7,74
EURO 9,07
ALTIN 474,94
GÜNCEL

Bodrum'da iğrenç görüntü! Gündüz vakti iki erkek hiç mi utanmanız yok sizin

BODRUM’un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak denize girip transseksüel ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Tepkiler üzerine hayasızca hareketlerde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Bodrum en güzel koyundan gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek transseksüel ilişkiye giren erkek grubu bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkekler Haremtan Koyu'nda akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.

Polis 2 kişiyi gözaltına aldı
Değirmenler mevkisi ve Haremten Koyu’nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci ve 2'nci eleme turu kuraları çekildi
HDP’li vekiller belediye binasına yaklaştırılmadı! Polis müdahale etti
Malezya'dan Ermenistan'a çok sert Azerbaycan tepkisi
İzmir Ödemiş'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Tunceli'de gece ahıra ayı girdi! Hayatlarını mahvetti
Kralın evlilik dışı kızı, mahkeme kararıyla resmen Belçika prensesi oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hulusi Akar: Çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları samimi ve inandırıcı değil
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 'Bil Oğlum' türkülü paylaşım! Azerbaycan'a tam destek
Safer ayı son çarşambası ne zaman hangi gün?
Doğduğun Ev Kaderindir'de skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Kocaeli'de kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına inceleme
İBB burs 2020 aylık ne kadar yatacak? İBB burs başvurusu
Rusya'da ölümden kıl payı kurtuluş: Otomobil yol ortasında bozulunca olanlar oldu
Van'da bulunuyor! Türkiye'nin gizli cennetini görenler hayran kalıyor