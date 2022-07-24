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Bodrum'da görüntülenen Yonca Evcimik siyah mayosuyla yürek hoplattı

Bodrum'da görüntülenen Yonca Evcimik siyah mayosuyla yürek hoplattı

90'lı yıllara çıkardığı "Abone" "Kendine Gel" şarkılarıyla damga vuran, güzelliği ile kendisine hayran bırakan Yonca Evcimik uzun bir süredir gözlerden ırak bir şekilde Bodrum'da yaşamını sürdürüyor. Önceki gün plajda denize girerken objektiflere takılan güzel şarkıcı, yıllara meydan okuyan fit vücuduyla genç kızlara adeta taş çıkardı. Siyah mayo giyen Evcimik, o görüntülerle hayranlarını mest etti.

Bodrum'da görüntülenen Yonca Evcimik siyah mayosuyla yürek hoplattı

"Abone" şarkısıyla adını duyuran, şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından Yonca Evcimik uzun bir süredir Bodrum'da yaşamını sürdürüyor. Önceki gün plajda denize girerken objektiflere yansıyan 58 yaşındaki şarkıcı yaşına rağmen fit vücuduyla hayranlarını mest etti. 

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Bodrum'da görüntülenen Yonca Evcimik siyah mayosuyla yürek hoplattı

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yonca Evcimik, önceki gün bir plajda denize girerken objektiflere yansıdı. Siyah bir mayo giydiği görülen 58 yaşındaki şarkıcı, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekti

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Bodrum'da görüntülenen Yonca Evcimik siyah mayosuyla yürek hoplattı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, önceki gün bir plajda görüntülendi.

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Bodrum'da görüntülenen Yonca Evcimik siyah mayosuyla yürek hoplattı

Güneşin keyfini çıkaran 58 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

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