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Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Her bütçeye uygun tatilin olduğu Bodrum'da bu yıl lüks konusunda sınır tanınmıyor.

Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yasakların bitmesiyle hareketlenen Bodrum'da en merak edilen konulardan biri bu yılki beach ücretleri oldu. Her yıl yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Bodrum bu yılda herkesi şaşırttı. 

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Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bodrum'da yeni moda yüzer bu yıl kafeler oldu! Ünlü bir kahve firması, teknelere servis yapıyor. 

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Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Erol Karakaş isimli çalışan, teknelere 25 liraya soğuk kahve sattıklarını söyledi. Aynı hizmet Bodrum, Fethiye, Göcek lokasyonunda da var.

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Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

İşte Bodrum'daki beach'lere giriş fiyatları

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