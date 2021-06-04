Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklattı! Günlüğü 10 bin TL'ye kadar çıkıyor
Her bütçeye uygun tatilin olduğu Bodrum'da bu yıl lüks konusunda sınır tanınmıyor.
Yasakların bitmesiyle hareketlenen Bodrum'da en merak edilen konulardan biri bu yılki beach ücretleri oldu. Her yıl yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Bodrum bu yılda herkesi şaşırttı.
111
Bodrum'da yeni moda yüzer bu yıl kafeler oldu! Ünlü bir kahve firması, teknelere servis yapıyor.
211
Erol Karakaş isimli çalışan, teknelere 25 liraya soğuk kahve sattıklarını söyledi. Aynı hizmet Bodrum, Fethiye, Göcek lokasyonunda da var.
311
İşte Bodrum'daki beach'lere giriş fiyatları
411