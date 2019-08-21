Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı

Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı

Bodrum'a konser vermeye gelen Diva Bülent Ersoy, kendisine karşılamaya gelen olmayınca İzmir'e gitti.

Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı - Sayfa 1

Bodrum'a konser için uçan Bülent Ersoy'u, karşılama ekibi havaalanında unuttu. Bir süre alanda bekleyen Diva, kimse gelmeyince arabaya binip İzmir'e gittiğini söyledi.

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Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı - Sayfa 2

Ekibin kendisini almamasına çok sinirlenen Bülent Ersoy, "Beni havaalanında unuttular, ben unutulacak kadın mıyım?" diyerek tepki gösterdi.

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Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı - Sayfa 3

Ekip gelmeyince taksiye atlayıp İzmir'e giden Diva, telefonuna da kapatıp konsere çıkmadı.

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Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı - Sayfa 4

Ekibin kendisini aç bıraktığını da söyleyen Bülent Ersoy, yaşadıklarına çok sinirlendi.

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