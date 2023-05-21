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Bodrum'da aile dramı! Annesinin sütünden zehirlenen bebek öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bodrum'da aile dramı! Annesinin sütünden zehirlenen bebek öldü

MUĞLA Bodrum'da zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan İnci Sandık ile 2 çocuğu tedaviye alınırken 6 aylık bebeği Uraz Sandık hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Sandık ailesinin bireyleri, iddiaya göre, yedikleri bir gıdadan zehirlendi. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne ve oğlunun durumu iyi, kızı ise yaşam savaşı veriyor

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık, Bodrum’daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi. Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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