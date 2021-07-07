Bodrum'da 50 tl'lik lahmacundan sonra bin liraya su! Ünlü restoranda 26 bin lira hesap!
BODRUM'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda 26 bin liralık bir adisyon kesildiğine ilişkin fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum Göltürkbükü'nde işletilen bu restoran hakkında sosyal medya kullanıcıları 'Ne yenilip içilmiş olabilir de 26 bin lira tutabilir' yorumu yaptı.
Tatil denilince ilk akla gelen, hem yurtiçinde hem yurtdışından gelen yabancıların bir numaralı gözdesi olan Bodrum'da fiyatlar aldı başını gidiyor. Yaz aylarında yüksek sezonda özellikle fiyatların kabardığı Bodrum'da bu yaz yine 'yok artık' dedirtecek bir 'adisyon' sosyal medyada elden ele dolaşıyor. Özellikle ünlülerin tercih etmesiyle ün salan ve pahalı fiyatlarıyla bilinen bir restoran, 'pahalının da pahalısı' denilecek bir hesap çıkardı. 26 bin liralık fiş kesti!
Daha önceki yıllarda tanesi 50 tl'den başlayan pahalı lahmacun furyasını 'moda' haline getiren bu mekan, bu kez yemeğe gelen bir müşteri grubuna '26 bin tl'lik adisyon kesti. Bu adisyon görüntüsü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Instagram'dan yayın yapan magazin sayfaları da bu mekanı yerden yere vurarak, fiyatları eleştirdi. Faturada yazan bilgilere göre, 24 adet küçük 33 ml'lik sular bile toplamda 1000 tl tutuyor!
Mekanın sahibi, daha önce de lahmacunun 50 tl'den başlayan fiyatlarla satılmasını savunmuştu. 2021 yılında verdiği bir ropörtajda şöyle konuşmuştu: