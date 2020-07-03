Bodrum'da 2 vatandaş uyurken öldürüldü korkunç infaz!

Muğla’nın Bodrum ilçesi kanlı bir infaza tanıklık etti. Korkunç olay ilçenin Gölköy Mahallesi'nde yaşandı. Kim veya kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmeyen olayda, 2 kişi uykusunda silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran infazı gerçekleştiren katil ya da katiller kayıplara karıştı. Emniyet güçleri şimdi her yerde onları bulmak için çalışma başlattı.