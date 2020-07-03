Bodrum'da 2 vatandaş uyurken öldürüldü korkunç infaz!
Turizm cenneti Bodrum'da korkunç bir infaz yaşandı. 2 vatandaş uykusunda silahla vurularak öldürüldü.
Muğla’nın Bodrum ilçesi kanlı bir infaza tanıklık etti. Korkunç olay ilçenin Gölköy Mahallesi'nde yaşandı. Kim veya kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmeyen olayda, 2 kişi uykusunda silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran infazı gerçekleştiren katil ya da katiller kayıplara karıştı. Emniyet güçleri şimdi her yerde onları bulmak için çalışma başlattı.
Cinayet sabaha karşı saat 04.00’te Göltürkbükü Mahallesi’nde işlendi. İddiaya göre, 2 kişi uykusunda kafalarından silahla vurularak öldürüldü.
Çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine çok sayıda jandarma ekibi olay yerine sevk edildi.
Ekipler, arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden şahısların balık çiftliği lojmanında kalan Hasan Yanik (39) ve Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) adlı vatandaşlar olduğu öğrenildi.