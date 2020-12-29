Bodrum'a yılbaşı akını! Şehrin girişleri tıkandı nüfus 170 binlik 900 bine fırladı
BODRUM 2’nci konut sahipleri ve yerli turistlerin yılbaşı tercihi oldu. İlçeye ulaşım yolları, araç trafiği nedeniyle tıkandı. 170 binlik nüfus, Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte 900 bine fırladı.
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turist Muğla'nın ilçesi Bodrum’a akın etti. Hal böyle olunca ortaya çıkan kalabalık daha şimdiden kentin girişine yansıdı.
Trafik durma noktasında: Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum’a akın eden binlerce araç nedeniyle ilçede trafik durma noktasına geldi.
Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü istikametine giden tüm yol güzergahlarında araç yoğunluğu yaşandı.
Oteller doldu: Bodrum’da 6 büyük otel tesislerini açık tutmasıyla birlikte yerli turist yılbaşını Bodrum’da geçirmek için otellere akın etti.