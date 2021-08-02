Bodrum yangını için Demet Akalın'dan 25 bin liralık yardım
BODRUM yangını İçmeler, Kumbahçe ve Umurcalar'dan sonra Mazı ve Çökertme'yi de sardı. Bodrum yangını için Demet Akalın 20-25 bin liralık yardım yapacağını duyurdu.
Ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Ünlü isimlerde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmadı. Birçok isim yangın bölgesine yardım için kolları sıvadı. Bunlardan biri de Demet Akalın oldu. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.
Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Akalın Bodrum'a yardım göndereceğini sosyal medya hesabından gözyaşları içinde duyurdu.
Akalın Instagram'dan paylaştığı videoda “Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20 25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum’a…” diye konuştu.